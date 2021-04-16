***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRIZA KUTLU IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yönetici 14.03.1995 İcrada Görevli Değil Başkan ve Murahhas Aza Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalık Evet Bağımsız Üye DeğilUĞUR IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 14.03.1995 İcrada Görevli Değil Başkan Vekili Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Evet Bağımsız Üye DeğilVOLKAN GİRİŞKEN örevli Değil Yok Işıklar Holding A.Ş. Genel Müdürü (CEO) -Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilSIRRI GÖKÇEN ODYAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.10.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye DeğilSEBAHATTİN LEVENT DEMİRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.04.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Işıklar Holding ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiTURGUT IŞIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Işıklar Holding A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hayır Bağımsız Üye DeğilELA IŞIK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.04.2021 İcrada Görevli Değil Yok Işıklar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi -Işıklar Holding A.Ş. Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayır Bağımsız Üye DeğilCAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.04.2018 İcrada Görevli Değil Özel Sektörde Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666568 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiZİYA MEHMET GÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.04.2018 İcrada Görevli Değil Özel Sektörde Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666568 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928801BIST