***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.05.2021 16:57
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aslan Yapı ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%14,11
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yok
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yok
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Satış hasılat ve Kar artışı beklenmektedir.
Açıklamalar
06.05 2021 tarihinde Genel ODA dan yapılan duyurunun şablon kullanarak tekrar yapılmasıdır.
Ankara Gölbaşı'nda prefabrike bina inşasına yönelik işveren Aslan Yapı ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında 05.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme bedeli KDV dahil 1.180.000 TL olup, işin süresi 2 aydır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935275
BIST
18:051.441
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|IHGZT
|1,43
|7.560.169
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.798.756
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|YONGA
|25,84
|511.339
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.039.233
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|116.925.863
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.195.058
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.935.120
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.140.975
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.598.946.150
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.333.085.647
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.803.407.558
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.312.259.574
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|936.965.139
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.598.946.150
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|863.143.074
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|504.778.232
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.333.085.647
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.752.099
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2389
|8,2443
|% -0,31
|
|Euro
|10,0164
|10,0258
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4774
|11,5350
|% 0,22
|
|Frank
|9,0886
|9,1433
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1887
|2,1997
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,61
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,39
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,97
|67,97
|-0,12
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