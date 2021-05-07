***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAslan Yapı ve Tic. A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%14,11Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıYokİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih06/05/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYokYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiSatış hasılat ve Kar artışı beklenmektedir.Açıklamalar06.05 2021 tarihinde Genel ODA dan yapılan duyurunun şablon kullanarak tekrar yapılmasıdır.Ankara Gölbaşı'nda prefabrike bina inşasına yönelik işveren Aslan Yapı ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında 05.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme bedeli KDV dahil 1.180.000 TL olup, işin süresi 2 aydır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935275BIST