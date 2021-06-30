***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.06.2021 13:20
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Teda
16:311.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 10,95
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:318,6911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:3110,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0085
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:31496,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,75
|Açılış
|: 496,92
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:31
|PEKGY
|1,10
|67.308.519
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.563.269
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|229.606.339
|% 9,99
|
|INVEO
|130,30
|7.268.655
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.328.913
|% 9,89
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.052.168
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,35
|5.121.082
|% -9,75
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|BERA
|13,21
|229.606.339
|% 9,99
|
|BASGZ
|12,17
|198.743.857
|% 7,51
|
|PGSUS
|75,05
|193.292.039
|% 4,16
|
|JANTS
|81,10
|156.542.399
|% 4,38
|
|FADE
|23,20
|88.545.582
|% 3,39
|
|PEKGY
|1,10
|67.308.519
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|229.606.339
|% 9,99
|
|IHLGM
|1,04
|17.734.449
|% 1,96
|
|BASGZ
|12,17
|198.743.857
|% 7,51
|
|ODAS
|1,84
|29.755.701
|% 1,66
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6869
|8,6911
|% -0,09
|
|Euro
|10,3319
|10,3354
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9580
|12,0180
|% -0,33
|
|Frank
|9,3586
|9,4149
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% -0,18
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|11,51
|
|Altın Gr.
|497
|498
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|32,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|39,07
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,90
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|1,78
|