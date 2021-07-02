***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.07.2021 10:30
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Moment Enerji Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
olumlu
Açıklamalar
Şırnak- Silopi'de elektrik hatlarının yenilenmesi işi için çeşitli ebatlarda direk ve travers teslimine yönelik işveren Moment Enerji Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.den 01.07.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 1.964.700 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 75 iş günüdür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945647
BIST
10:181.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.375
10:188,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0446
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,6962
En Düşük
8,6441
10:1810,2843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3054
En Düşük
10,2510
10:18496,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,04
|Açılış
|: 496,10
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,05
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SELVA
|5,37
|13.056.682
|% 9,82
|
|KGYO
|6,44
|4.690.868
|% 7,87
|
|ARCLK
|31,78
|168.066.865
|% 6,50
|
|SAYAS
|27,92
|8.269.517
|% 5,76
|
|DARDL
|15,75
|13.729.322
|% 5,70
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|PRKME
|4,56
|288.511
|% -4,60
|
|GEDIK
|8,32
|8.448.237
|% -4,59
|
|OZBAL
|13,58
|6.312.656
|% -4,03
|
|ARCLK
|31,78
|168.066.865
|% 6,50
|
|KCHOL
|19,40
|165.516.161
|% 4,70
|
|THYAO
|13,66
|134.341.301
|% -0,65
|
|GARAN
|8,42
|79.640.426
|% -0,36
|
|BERA
|13,91
|53.544.610
|% 5,30
|
|PEKGY
|1,16
|20.531.522
|% 5,45
|
|YKBNK
|2,20
|36.117.218
|% 0,46
|
|TSKB
|1,29
|16.313.105
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,89
|19.923.936
|% 0,00
|
|THYAO
|13,66
|134.341.301
|% -0,65
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6917
|8,6951
|% 0,52
|
|Euro
|10,2788
|10,2843
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9129
|11,9727
|% 0,38
|
|Frank
|9,3365
|9,3928
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% 0,46
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,62
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,01
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|-0,19
|