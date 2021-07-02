***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMoment Enerji Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. ŞtiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/07/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıStandart sipariş formudur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiolumluAçıklamalarŞırnak- Silopi'de elektrik hatlarının yenilenmesi işi için çeşitli ebatlarda direk ve travers teslimine yönelik işveren Moment Enerji Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.den 01.07.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 1.964.700 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 75 iş günüdür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945647BIST