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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.07.2021 10:30



***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Moment Enerji Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/07/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
olumlu
Açıklamalar

Şırnak- Silopi'de elektrik hatlarının yenilenmesi işi için çeşitli ebatlarda direk ve travers teslimine yönelik işveren Moment Enerji Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.den 01.07.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 1.964.700 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 75 iş günüdür.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945647


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Tam 3.262 3.346 25,02  
Yarım 1.577 1.619 12,10  
Çeyrek 791 809 6,06  
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Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,03  
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