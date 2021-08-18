***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.08.2021 13:43
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Mayen Enerji Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Alacak/Borç yoktur.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
23/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
olumlu
Açıklamalar
Kırşehir – Mucur ilçesinde biyogaz enerji üretim santrali, enerji nakil hattı yapım işi için çeşitli ebatlarda direk ve travers teslimine yönelik işveren Mayen Enerji Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti.'den 17.08.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.
İşin KDV dahil tutarı 660.800 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 65 iş günüdür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958951
BIST
15:011.451
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|: 1.466
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15:018,4786
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|AGYO
|3,74
|50.097.483
|% 10,00
|
|UFUK
|22,52
|980.676
|% 9,96
|
|YONGA
|23,64
|970.410
|% 9,95
|
|MARKA
|5,01
|3.736.487
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|81.153.590
|% 9,86
|
|KUTPO
|54,80
|47.356.558
|% -7,98
|
|EUHOL
|3,34
|25.472.863
|% -7,48
|
|VKING
|6,99
|42.621.052
|% -7,17
|
|PRZMA
|4,16
|12.010.297
|% -6,73
|
|MANAS
|18,09
|163.375.227
|% -6,17
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|THYAO
|12,25
|556.086.815
|% -1,53
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|TUPRS
|101,90
|453.079.616
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,59
|629.440.129
|% -0,38
|
|GARAN
|9,38
|810.667.922
|% -0,85
|
|VAKBN
|3,58
|259.125.958
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,84
|122.155.095
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,04
|522.317.777
|% -1,83
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4753
|8,4786
|% 0,56
|
|Euro
|9,9419
|9,9448
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,6462
|11,7046
|% 0,85
|
|Frank
|9,2322
|9,2879
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2552
|2,2666
|% 0,64
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|10,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|21,62
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|10,46
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,94
|
Seans Raporu
15:01
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Yüzde -6.17 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 489, 189 adet işlem
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16:05
YONGA, VAKKO, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:05
EUHOL, ISKUR, VKING değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, UFUK, YONGA, AGYO, MARKA
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15:50
CUSAN, YONGA, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında