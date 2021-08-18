***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMayen Enerji Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki PayıAlacak/Borç yoktur.İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih23/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıStandart sipariş formudur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiolumluAçıklamalarKırşehir – Mucur ilçesinde biyogaz enerji üretim santrali, enerji nakil hattı yapım işi için çeşitli ebatlarda direk ve travers teslimine yönelik işveren Mayen Enerji Elektrik Elektronik Tic. Ltd. Şti.'den 17.08.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.İşin KDV dahil tutarı 660.800 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 65 iş günüdür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958951BIST