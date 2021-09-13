***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.09.2021 15:26
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tauros Biyoenerji San.ve Tic.A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/09/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Niğde-Ulukışla ilçesinde,prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika inşaatına yönelik işveren Tauros Biyoenerji San.ve Tic. A.Ş.'den 10.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.
İşin tutarı KDV dahil 1.510.000 TL olup,tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963421
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|%
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|1.796
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|Altın Gr.
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|487
|0,75
|
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|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,05
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|6,45
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