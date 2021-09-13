***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTauros Biyoenerji San.ve Tic.A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıStandart sipariş formudurYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarNiğde-Ulukışla ilçesinde,prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika inşaatına yönelik işveren Tauros Biyoenerji San.ve Tic. A.Ş.'den 10.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.İşin tutarı KDV dahil 1.510.000 TL olup,tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963421BIST