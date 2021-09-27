***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.09.2021 13:24
acak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tuğra Plastik-Caner Esen
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Niğde-Bor'da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Tuğra Plastik-Caner Esen'den 24.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.
İşin tutarı KDV dahil 650.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965313
BIST
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|24.890.675
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|GARFA
|14,97
|11.556.874
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.831.445
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.983.411
|% 9,97
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|YEOTK
|80,50
|66.156.886
|% 9,97
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|KTSKR
|49,34
|22.126.574
|% -8,20
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|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
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|KIMMR
|3,73
|197.131.488
|% -7,21
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|AKYHO
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|GARAN
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|13,59
|1.109.643.919
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|
|BIOEN
|37,48
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|YKBNK
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|YKBNK
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|GARAN
|8,93
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|
|EKGYO
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|THYAO
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|KRDMD
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|17:46
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,8205
|8,8243
|% -0,47
|
|Euro
|10,3267
|10,3314
|% -0,98
|
|Sterlin
|12,0739
|12,1344
|% -0,11
|
|Frank
|9,4984
|9,5556
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3458
|2,3576
|% -0,46
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|17:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.751
|1.751
|0,32
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
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|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
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|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,28
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|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,04
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|B. Petrol
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|78,63
|1,40
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