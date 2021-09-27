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***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.09.2021 13:24


acak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tuğra Plastik-Caner Esen
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

   Niğde-Bor'da prefabrike betonarme  karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Tuğra Plastik-Caner Esen'den 24.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.
İşin tutarı KDV dahil 650.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965313


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