***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.09.2021 10:32
***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
FSM İnşaat Enerji Çelik Konst. Taah. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Standart sipariş formudur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Yozgat-Dayılı'da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren FSM İnşaat Enerji Çelik Konst. Taah. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.'den 28.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.
İşin tutarı KDV dahil 767.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965655
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