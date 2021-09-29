***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***NIBAS*** NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıFSM İnşaat Enerji Çelik Konst. Taah. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/10/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıStandart sipariş formudur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarYozgat-Dayılı'da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren FSM İnşaat Enerji Çelik Konst. Taah. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.'den 28.09.2021 tarihinde sipariş alınmıştır.İşin tutarı KDV dahil 767.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965655BIST