NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2021 16:43
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ing Menkul Değerler A.Ş. 121.117 % 0,001888 % 0,036641 % 1.940,67
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 101.114 % 0,013233 % 0,03059 % 231,16
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 63.137 % 0,015 % 0,019101 % 127,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901564
BIST
17:591.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:597,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:599,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:59444,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 444,33
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ESEN
|23,54
|315.045.140
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.198.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|PSDTC
|28,40
|48.980.150
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.980.150
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|TDGYO
|10,08
|17.451.658
|% -6,41
|
|IZTAR
|17,81
|2.828.390
|% -6,26
|
|KONTR
|29,22
|63.100.526
|% -5,44
|
|PGSUS
|72,70
|543.003.969
|% 2,25
|
|ODAS
|3,95
|349.387.180
|% 0,77
|
|ESEN
|23,54
|315.045.140
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,90
|241.630.283
|% 1,75
|
|KRVGD
|15,55
|227.488.365
|% 5,85
|
|IHLGM
|1,38
|224.977.628
|% 1,47
|
|TURSG
|7,15
|189.064.958
|% -0,42
|
|PEKGY
|2,52
|66.790.916
|% -1,56
|
|KRVGD
|15,55
|227.488.365
|% 5,85
|
|OYAKC
|8,91
|128.768.350
|% 0,68
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4951
|7,5030
|% 0,25
|
|Euro
|9,1129
|9,1227
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1719
|10,2230
|% 0,81
|
|Frank
|8,3969
|8,4475
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,24
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-3,78
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,54
|