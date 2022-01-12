NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 17:10
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ing Menkul Değerler A.Ş. 42.574 % 0,001906 % 0,017165 % 900,68
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.168 % 0,001653 % 0,000471 % 28,49
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 377 % 0,015001 % 0,000152 % 1,01
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 52.954 % 0,010333 % 0,02135 % 206,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993152
BIST
16:582.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,87
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:5813,7894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0175
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:5815,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0364
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
16:58807,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,09
|Açılış
|: 807,62
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DOBUR
|118,80
|23.867.542
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|88.550.021
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|LINK
|30,32
|29.325.019
|% 9,93
|
|GEDZA
|19,53
|39.364.262
|% -7,44
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|KRSTL
|4,33
|67.553.740
|% -4,84
|
|EUHOL
|2,73
|7.965.524
|% -3,87
|
|KRDMD
|12,93
|5.156.881.127
|% 2,29
|
|SISE
|15,40
|2.953.297.844
|% 4,34
|
|THYAO
|26,98
|2.423.478.274
|% 0,30
|
|EREGL
|31,84
|2.091.803.171
|% 0,25
|
|YKBNK
|3,85
|1.264.165.217
|% 2,67
|
|KRDMD
|12,93
|5.156.881.127
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,85
|1.264.165.217
|% 2,67
|
|SISE
|15,40
|2.953.297.844
|% 4,34
|
|EKGYO
|2,38
|292.686.629
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.197.234.076
|% 0,59
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7796
|13,7903
|% -0,12
|
|Euro
|15,7111
|15,7424
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,8193
|18,9137
|% 0,37
|
|Frank
|14,9533
|15,0434
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6666
|3,6850
|% 0,05
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-2,04
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,15
|
|Cumhuriyet
|5.374
|5.455
|44,00
|
|Tam
|5.341
|5.477
|41,70
|
|Yarım
|2.582
|2.649
|20,17
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,09
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,19
|0,08
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|0,66
|