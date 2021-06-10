NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:45
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941687
BIST
14:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:058,5334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0565
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5211
14:0510,4088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0582
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:05515,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -6,07
|Açılış
|: 515,57
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,57
BIST En Aktif Hisseler14:05
|EMKEL
|2,09
|3.881.314
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.663.244
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.271.354
|% 9,93
|
|SILVR
|5,92
|15.677.565
|% 9,83
|
|MZHLD
|47,20
|3.675.047
|% 7,91
|
|YESIL
|3,51
|56.413.793
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.073.567
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|TKURU
|179,40
|4.813.980
|% -7,76
|
|ATATP
|32,50
|332.354.289
|% -7,46
|
|KOZAL
|129,30
|1.607.633.817
|% 3,03
|
|THYAO
|14,41
|661.083.943
|% -1,03
|
|GARAN
|8,38
|618.237.850
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,48
|409.872.064
|% 1,10
|
|ATATP
|32,50
|332.354.289
|% -7,46
|
|EKGYO
|2,08
|268.655.640
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,28
|174.809.248
|% 0,44
|
|GARAN
|8,38
|618.237.850
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|78.655.932
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.271.354
|% 9,93
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5314
|8,5334
|% -0,66
|
|Euro
|10,4027
|10,4088
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,9970
|12,0572
|% -0,75
|
|Frank
|9,4945
|9,5517
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2698
|2,2812
|% -0,60
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.468
|-39,00
|
|Tam
|3.399
|3.484
|-40,21
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,45
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,73
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20ERBOS
Yüzde 5.28 oranında artışla 103.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 120 adet işlem
-
14:19EMKEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 089 adet işlem
-
14:18ERBOS
Yüzde 5.39 oranında artışla 103.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 507 adet işlem
-
14:17EGEEN
Yüzde 6.49 oranında artışla 1, 335.40 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 033 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TAVHL, THYAO