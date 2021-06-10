NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:47
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941695
BIST
14:031.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:038,5316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0583
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5211
14:0310,4061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:03516,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,46
|Açılış
|: 516,19
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler14:03
|EMKEL
|2,09
|3.879.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.643.114
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.265.885
|% 9,93
|
|MZHLD
|47,56
|3.664.527
|% 8,73
|
|SILVR
|5,85
|13.230.826
|% 8,53
|
|YESIL
|3,51
|56.262.062
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.072.286
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|TKURU
|178,70
|4.780.557
|% -8,12
|
|ATATP
|32,64
|331.469.900
|% -7,06
|
|KOZAL
|129,40
|1.576.566.622
|% 3,11
|
|THYAO
|14,41
|659.312.702
|% -1,03
|
|GARAN
|8,38
|616.507.987
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,48
|406.150.649
|% 1,10
|
|ATATP
|32,64
|331.469.900
|% -7,06
|
|EKGYO
|2,07
|268.458.370
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,27
|174.686.107
|% 0,00
|
|GARAN
|8,38
|616.507.987
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|78.287.426
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.265.885
|% 9,93
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5295
|8,5316
|% -0,68
|
|Euro
|10,4005
|10,4061
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,0048
|12,0650
|% -0,68
|
|Frank
|9,4967
|9,5539
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2707
|2,2821
|% -0,56
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-9,83
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.468
|-39,00
|
|Tam
|3.401
|3.486
|-38,47
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|-18,33
|
|Çeyrek
|825
|843
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|0,22
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TAVHL, THYAO
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EKGYO, ARCLK
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 49 artarak (% 0.20 ) 1, 274
-
14:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSDDE, BOBET, EMKEL
-
14:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, YESIL, METUR