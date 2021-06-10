NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:48
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941701
BIST
14:451.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:458,5002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0897
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4980
14:4510,3611
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,1059
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3577
14:45514,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -7,01
|Açılış
|: 514,64
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,35
BIST En Aktif Hisseler14:45
|GSDDE
|6,71
|3.726.399
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.903.081
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|260.521.051
|% 9,93
|
|MZHLD
|48,04
|4.064.723
|% 9,83
|
|KRONT
|55,05
|30.017.025
|% 9,77
|
|METUR
|6,31
|7.106.271
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|20.211.785
|% -9,95
|
|ATATP
|32,02
|341.237.137
|% -8,83
|
|TKURU
|179,90
|5.172.991
|% -7,51
|
|KOZAL
|128,90
|1.715.071.286
|% 2,71
|
|THYAO
|14,46
|732.679.181
|% -0,69
|
|GARAN
|8,38
|629.334.538
|% 0,24
|
|KOZAA
|16,44
|424.861.961
|% 0,86
|
|ATATP
|32,02
|341.237.137
|% -8,83
|
|EKGYO
|2,09
|285.194.864
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,27
|176.819.185
|% 0,00
|
|GARAN
|8,38
|629.334.538
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|86.825.187
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,64
|39.062.798
|% 3,23
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4996
|8,5002
|% -1,04
|
|Euro
|10,3545
|10,3611
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,9878
|12,0479
|% -0,82
|
|Frank
|9,4759
|9,5330
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2657
|2,2771
|% -0,78
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,75
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|3.410
|3.461
|-46,00
|
|Tam
|3.393
|3.478
|-46,61
|
|Yarım
|1.640
|1.682
|-22,55
|
|Çeyrek
|822
|841
|-11,27
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,25
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 62 artarak (% 0.23 ) 1, 554
-
14:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, THYAO, TRKCM
-
14:56YAYLA
Yüzde 7.16 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 532, 033 adet işlem
-
14:55DZGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 857, 829 adet işlem
-
14:53ERBOS
Yüzde 6.40 oranında artışla 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 189, 503 adet işlem