NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:48
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941703
BIST
13:531.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
13:538,5273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0626
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5211
13:5310,3957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0713
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
13:53516,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,41
|Açılış
|: 516,23
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
515,79
BIST En Aktif Hisseler13:51
|GSDDE
|6,71
|3.622.850
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.871.698
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.427.793
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|257.841.182
|% 9,93
|
|FENER
|35,74
|265.877.147
|% 7,59
|
|YESIL
|3,51
|56.020.774
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.068.878
|% -9,99
|
|TKURU
|176,90
|4.670.338
|% -9,05
|
|ATATP
|32,98
|328.629.889
|% -6,09
|
|MERIT
|180,00
|583.005
|% -6,01
|
|KOZAL
|129,80
|1.520.815.968
|% 3,43
|
|THYAO
|14,41
|653.765.305
|% -1,03
|
|GARAN
|8,39
|605.932.903
|% 0,36
|
|KOZAA
|16,50
|399.562.113
|% 1,23
|
|ATATP
|32,98
|328.629.889
|% -6,09
|
|EKGYO
|2,08
|267.555.667
|% 1,96
|
|GARAN
|8,39
|605.932.903
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,28
|157.943.897
|% 0,44
|
|IHLGM
|1,25
|78.058.628
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|257.841.182
|% 9,93
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5308
|8,5324
|% -0,67
|
|Euro
|10,3978
|10,4026
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0013
|12,0615
|% -0,71
|
|Frank
|9,4919
|9,5491
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2698
|2,2812
|% -0,60
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-8,62
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,52
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.469
|-38,00
|
|Tam
|3.399
|3.487
|-37,89
|
|Yarım
|1.643
|1.687
|-18,33
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,17
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|72,32
|72,32
|0,10
|