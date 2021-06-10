NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2021 13:49
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nazire KÖSE 22.04.2021 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941704
BIST
14:421.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:428,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0875
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5016
14:4210,3684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0986
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3660
14:42514,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,98
|Açılış
|: 514,68
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,35
BIST En Aktif Hisseler14:41
|EMKEL
|2,09
|3.902.902
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.713.388
|% 10,00
|
|MZHLD
|48,10
|3.979.288
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|260.213.603
|% 9,93
|
|FENER
|36,18
|309.194.316
|% 8,91
|
|YESIL
|3,51
|57.994.974
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.099.677
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|19.743.708
|% -9,95
|
|ATATP
|32,36
|337.492.649
|% -7,86
|
|KOZAL
|129,10
|1.701.349.548
|% 2,87
|
|THYAO
|14,46
|724.481.709
|% -0,69
|
|GARAN
|8,39
|628.488.317
|% 0,36
|
|KOZAA
|16,45
|423.018.252
|% 0,92
|
|ATATP
|32,36
|337.492.649
|% -7,86
|
|EKGYO
|2,08
|271.662.536
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,28
|176.230.776
|% 0,44
|
|GARAN
|8,39
|628.488.317
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,24
|86.521.009
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,65
|35.550.576
|% 4,84
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5099
|8,5117
|% -0,91
|
|Euro
|10,3677
|10,3741
|% -0,89
|
|Sterlin
|11,9864
|12,0465
|% -0,84
|
|Frank
|9,4843
|9,5415
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% -0,74
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-9,67
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,78
|
|Cumhuriyet
|3.410
|3.461
|-46,00
|
|Tam
|3.391
|3.477
|-48,07
|
|Yarım
|1.639
|1.682
|-23,25
|
|Çeyrek
|822
|841
|-11,63
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,49
|72,49
|0,27
|