NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.09.2019Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST 100 GETIRI 45 - 01.01.2016BIST-KYD DIBS TUM 5 - 01.01.2016BIST-KYD REPO (BRUT) 10 - 01.01.2016BIST-KYD DIBS 547 GUN 40 - 01.01.2016Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBegüm KARAÇAM 17.12.2021 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993706BIST