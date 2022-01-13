NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.09.2019Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS 91 GUN 35 - 01.01.2016BIST-KYD REPO (BRUT) 60 - 01.01.2016BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 - 01.01.2016Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBegüm KARAÇAM 17.12.2021 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993707BIST