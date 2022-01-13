NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.09.2019Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS UZUN 80 - 02.01.2020BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 - 02.01.2020BIST 100 GETIRI 10 - 02.01.2020Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBegüm KARAÇAM 17.12.2021 15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993708BIST