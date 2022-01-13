NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.09.2019Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD DIBS 547 GUN 75 23/11/2020 01.01.2021BIST-KYD OSBA SABIT 5 23/11/2020 01.01.2021BIST-KYD REPO (BRUT) 10 23/11/2020 01.01.2021BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 23/11/2020 01.01.2021Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBegüm KARAÇAM 02.09.2019 17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993716BIST