NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.04.2024 14:07
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272726
BIST
'
14:329.615
En Düşük
|Değişim
|: -0,67%
|| -64,64
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:3232,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:3234,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1240
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6407
En Düşük
34,3902
14:322.478,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,85
|Açılış
|: 2.478,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:32
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.332.285
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,20
|235.598.195
|% 8,36
|
|MAGEN
|17,85
|384.826.687
|% 6,89
|
|GRNYO
|11,61
|13.600.918
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|607.976.859
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,38
|5.992.325.926
|% -4,47
|
|THYAO
|297,25
|5.160.862.765
|% -0,42
|
|YKBNK
|30,28
|3.232.396.583
|% -4,18
|
|TUPRS
|188,70
|3.213.029.661
|% 3,11
|
|ISCTR
|12,28
|3.020.153.498
|% -3,38
|
|ENTRA
|15,38
|5.992.325.926
|% -4,47
|
|ISCTR
|12,28
|3.020.153.498
|% -3,38
|
|ZOREN
|5,74
|1.265.921.014
|% -2,38
|
|YKBNK
|30,28
|3.232.396.583
|% -4,18
|
|KOZAL
|25,06
|2.597.075.551
|% 2,29
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4914
|32,4996
|% 0,27
|
|Euro
|34,6070
|34,6256
|% 0,38
|
|Sterlin
|40,4002
|40,6027
|% 0,32
|
|Frank
|35,5407
|35,7189
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,28
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|967,45
|968,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,32
|1.019,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,78
|89,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.372,53
|2.372,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, FROTO
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 93 kaybederek (% -0.65 ) 8, 498
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, AKENR, UZERB
-
14:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, DENGE, GRNYO, YAYLA, BASCM
-
14:47
UFUK, UZERB, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında