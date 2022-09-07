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***NNF* *HKH* *HFP* *ARDYZ*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.09.2022 19:40
***NNF* *HKH* *HFP* *ARDYZ*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NNF******HKH******HFP******ARDYZ*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ARDYZ]
İlgili Fonlar [NNF, HKH]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." uyarınca, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.(ARDYZ) hisselerinin toplamı, 05.09.2022 tarihinde  700.000,00 TL nominal hisse satışı sonucunda, %5,17 sınırından %5,00 sınırının altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/09/2022 0 700.000 700.000 8.790.001 8.090.001 % 5,17 % 3,44 % 4,76 % 3,16




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061167


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GRNYO 4,51 2.779.832 % 10,00  
VAKBN 11,78 1.234.068.749 % 9,99  
YONGA 26,90 615.162 % 9,98  
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Tam 6.763 6.837 -58,00  
Yarım 3.295 3.343 -25,00  
Çeyrek 1.653 1.671 -16,00  
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B. Petrol 89,33 89,33 1,33  
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