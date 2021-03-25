***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2021 09:50
***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NCM INVESTMENT COMPANY 26.000.000,00 TRY 100,00
TOPLAM 26.000.000,00 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
THAYAR SHARIF BASHU THAYAR SHARIF BASHU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
AZZAM ZEKİ ABDULKADER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SELTAN BÜYÜKAKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELTAN BÜYÜKAKTEN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920352
BIST
11:111.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 16,33
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:117,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:119,4457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0608
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:11442,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 442,47
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.141.590
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.675.040
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,63
|9.004.863
|% -6,96
|
|SONME
|72,55
|745.522
|% -4,54
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|GARAN
|7,22
|857.706.541
|% 0,28
|
|SASA
|48,52
|643.065.350
|% 2,58
|
|KOZAL
|122,90
|315.675.925
|% 3,45
|
|TUPRS
|95,55
|287.408.113
|% 3,75
|
|KRDMD
|6,81
|246.433.797
|% 1,64
|
|GARAN
|7,22
|857.706.541
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,22
|102.381.575
|% -0,45
|
|SKBNK
|1,22
|45.594.702
|% 2,52
|
|TSKB
|1,46
|54.054.086
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|246.433.797
|% 1,64
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9534
|7,9584
|% 0,47
|
|Euro
|9,4038
|9,4571
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,8121
|10,8663
|% 0,03
|
|Frank
|8,4285
|8,4793
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1076
|2,1182
|% 0,07
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-2,00
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|-0,81
|