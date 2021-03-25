***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NOR*** NOOR CAPİTAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NCM INVESTMENT COMPANY 26.000.000,00 TRY 100,00TOPLAM 26.000.000,00 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)THAYAR SHARIF BASHU THAYAR SHARIF BASHU Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıAZZAM ZEKİ ABDULKADER Erkek Yönetim Kurulu Başkan VekiliSELTAN BÜYÜKAKTEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELTAN BÜYÜKAKTEN Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920352BIST