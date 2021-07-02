***NRBNK* *AKTVK* *SEKFK* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *TFNVK* *KTKVK* *TEBCE* *AKDFA* *YKBNK* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,









***NRBNK******AKTVK******SEKFK******GARAN******QNBFB******DENIZ******BRKT******TFNVK******KTKVK******TEBCE******AKDFA******YKBNK******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKDFA, AKTVK, BRKT, DENIZ, GARAN, KTKVK, NRBNK, QNBFB, SEKFK, TEBCE, TFNVK, VAKBN, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDN72118 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72128 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK72128 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72118 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72136 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK72136 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82123 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72137 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72114 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72129 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72111 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72129 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK72145 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTFE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72130 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72130 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72142 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72159 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72159 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK82117 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKK2117 FİNANSMAN BONOSU 02/07/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945918BIST