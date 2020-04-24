***NRBNK* *ALNTF* *AKTIF* *DENIZ* *TUPRS* *DENVA* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***NRBNK******ALNTF******AKTIF******DENIZ******TUPRS******DENVA******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, DENIZ, DENVA, NRBNK, ORFIN, TUPRSMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5F42018 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 24/04/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42031 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42014 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42014 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42022 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42030 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42048 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfaDENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYAE2013 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42026 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNE2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/04/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840172BIST