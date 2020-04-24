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***NRBNK* *ALNTF* *AKTIF* *DENIZ* *TUPRS* *DENVA* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

24.04.2020 17:45
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******ALNTF******AKTIF******DENIZ******TUPRS******DENVA******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ALNTF, DENIZ, DENVA, NRBNK, ORFIN, TUPRS

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5F42018 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 24/04/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF42031 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42014 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42014 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42022 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42030 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42048 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfa
DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş. DENVA TRFDVYAE2013 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42026 FİNANSMAN BONOSU 24/04/2020 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNE2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/04/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840172


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BANVT 22,00 32.881.856 % 10,00  
ARDYZ 28,38 184.331.140 % 10,00  
RTALB 15,30 5.863.878 % 9,99  
BAKAB 8,70 10.844.029 % 9,99  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5880 8,6311 % 0,48  
Frank 7,1396 7,1826 % 0,74  
Riyal 1,8534 1,8627 % 0,65  
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Tam 2.539 2.602 -1,40  
Yarım 1.237 1.270 -0,70  
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