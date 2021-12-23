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***NRBNK* *ALNTF* *VAKVK* *SEKFA* *A1CAP* *ISFAK* *QNBFL* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

23.12.2021 17:50
***NRBNK* *ALNTF* *VAKVK* *SEKFA* *A1CAP* *ISFAK* *QNBFL* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***NRBNK******ALNTF******VAKVK******SEKFA******A1CAP******ISFAK******QNBFL******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, ATAGY, ALNTF, NRBNK, ISFAK, SEKFA, VAKVK, A1CAP]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22233 57.000.000 23.12.2021 22.02.2022 27.12.2021
- Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ATAGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAY62220 10.000.000 23.12.2021 23.06.2022 27.12.2021
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF32214 71.930.000 23.12.2021 03.03.2022 27.12.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32233 100.000.000 23.12.2021 18.03.2022 27.12.2021
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA32219 57.600.000 23.12.2021 21.03.2022 27.12.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified i
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 359,70 32.383.177 % 10,00  
OYLUM 5,51 6.936.555 % 9,98  
TETMT 379,20 13.519.894 % 9,98  
ASUZU 32,44 94.191.076 % 9,97  
GLCVY 12,26 31.502.229 % 9,96  
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Dolar 11,3732 11,4074 % -6,42  
Euro 12,8947 12,9807 % -6,21  
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Riyal 2,9971 3,0121 % -7,49  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 1,01  
Altın Gr. 654 654 -53,30  
Cumhuriyet 4.381 4.447 -458,00  
Tam 4.343 4.489 -449,44  
Yarım 2.099 2.171 -217,41  
Çeyrek 1.053 1.086 -108,70  
Gümüş.Ons 22,87 22,90 0,07  
Gümüş Gr. 8,26 8,28 -0,68  
B. Petrol 75,53 75,53 0,25  
Seans Raporu 18:05
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