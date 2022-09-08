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***NRBNK* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *UNLU* *MBFTR* *VAKVK* *ATAYM* *OTOKC* *SMRFA* *QNBFI* *DNFIN* *YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

08.09.2022 17:57
***NRBNK* *ALNTF* *ZORLF* *HLVKS* *UNLU* *MBFTR* *VAKVK* *ATAYM* *OTOKC* *SMRFA* *QNBFI* *DNFIN* *YFMEN*** BOR


***NRBNK******ALNTF******ZORLF******HLVKS******UNLU******MBFTR******VAKVK******ATAYM******OTOKC******SMRFA******QNBFI******DNFIN******YFMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, ATAYM, HLVKS, ALNTF, NRBNK, ZORLF, DNFIN, QNBFI, YFMEN, VAKVK, OTOKC, MBFTR, UNLU]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFA2218 23.000.000 08.09.2022 05.12.2022 12.09.2022
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAMA2216 50.000.000 08.09.2022 07.12.2022 12.09.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAA2227 200.000.000 08.09.2022 08.12.2022 12.09.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNFA2226 70.500.000 08.09.2022 15.12.2022 12.09.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLA2236 100.000.000 08.09.2022 08.12.2022 12.09.2022
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF12317 20.000.000 07.09.2022 25.01.2023 12.09.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK32327 100.000.000 07.09.2022 08.03.2023 12.09.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM12313 118.000.000 08.09.2022 26.01.2023 12.09.2022
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. YFMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYTFMA2213 135.100.000 08.09.2022 21.12.2022 12.09.2022
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRKA2220 250.000.000 08.09.2022 02.12.2022 12.09.2022
- Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. OTOKC Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOTKO92312 275.000.000 08.09.2022 13.09.2023 12.09.2022
- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMCBF92319 500.000.000 08.09.2022 25.09.2023 12.09.2022
- Ünlü Yatırım Holding A.Ş. UNLU Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFUNCOK2212 80.000.000 08.09.2022 07.11.2022 12.09.2022


İlgili Şirketler [SMRFA, ATAYM, HLVKS, ALNTF, NRBNK, ZORLF, DNFIN, QNBFI, YFMEN, VAKVK, OTOKC, MBFTR, UNLU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061636


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GRNYO 4,51 2.779.832 % 10,00  
VAKBN 11,78 1.234.068.749 % 9,99  
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Gümüş Gr. 10,83 10,85 0,02  
B. Petrol 89,18 89,18 1,18  
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