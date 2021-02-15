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***NRBNK* *ARCLK* *DENIZ* *DEVIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.02.2021 17:50



***NRBNK******ARCLK******DENIZ******DEVIR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ARCLK, DEVIR, DENIZ, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Arçelik A.Ş. ARCLK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSARCL22315 1.200.000.000 12.02.2021 10.02.2023 17.02.2021
- Devir Faktoring A.Ş. DEVIR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVR62127 13.727.000 15.02.2021 10.06.2021 17.02.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK52120 50.000.000 12.02.2021 07.05.2021 17.02.2021
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82127 10.000.000 12.02.2021 06.08.2021 17.02.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL42133 50.000.000 12.02.2021 13.04.2021 17.02.2021


İlgili Şirketler [ARCLK, DEVIR, DENIZ, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909689


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TACTR 31,68 2.456.965 % 10,00  
VERTU 34,10 11.267.493 % 10,00  
BALAT 9,90 2.536.380 % 10,00  
EPLAS 41,58 4.353.967 % 10,00  
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Altın Gr. 407 407 -5,19  
Cumhuriyet 2.710 2.751 -30,00  
Tam 2.697 2.765 -30,25  
Yarım 1.303 1.337 -14,64  
Çeyrek 654 669 -7,32  
Gümüş.Ons 27,57 27,61 0,32  
Gümüş Gr. 6,17 6,17 0,00  
B. Petrol 63,19 63,19 0,76  
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