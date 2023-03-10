***NRBNK* *ARZUM* *ATLFA* *DFKTR* *HALKB* *AKFK* *VAKVK* *BIENY* *EKTVK* *EMVAR* *DGRVK* *BRKT* *FSDAT* *YKBNK* *SKYMD* *VAKBN* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL









***NRBNK******ARZUM******ATLFA******DFKTR******HALKB******AKFK******VAKVK******BIENY******EKTVK******EMVAR******DGRVK******BRKT******FSDAT******YKBNK******SKYMD******VAKBN******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [FSDAT, SKYMD, HALKB, NRBNK, BIENY, KLVKS, DGRVK, ARZUM, BRKT, ATLFA, AKFK, DFKTR, VAKBN, YKBNK, EMVAR, EKTVK, VAKVK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT92313 70.000.000 10.03.2023 08.09.2023 14.03.2023- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD62311 32.047.300 10.03.2023 07.06.2023 14.03.2023- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62339 1.569.100.000 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL62321 100.000.000 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. BIENY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNYP32412 200.000.000 10.03.2023 08.03.2024 14.03.2023- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVKE2316 50.000.000 10.03.2023 30.10.2023 14.03.2023- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER92310 100.000.000 10.03.2023 06.09.2023 14.03.2023- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV92313 62.750.000 10.03.2023 06.09.2023 14.03.2023- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT62317 200.000.000 10.03.2023 08.06.2023 14.03.2023- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK92316 20.000.000 10.03.2023 01.09.2023 14.03.2023- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK92315 188.000.000 10.03.2023 01.09.2023 14.03.2023- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKT62313 120.000.000 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB62313 53.697.664 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72316 273.000.000 10.03.2023 07.07.2023 14.03.2023- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK32436 50.000.000 10.03.2023 08.03.2024 14.03.2023- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS62356 100.000.000 10.03.2023 15.06.2023 14.03.2023- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK62311 700.000.000 10.03.2023 16.06.2023 14.03.2023İlgili Şirketler [FSDAT, SKYMD, HALKB, NRBNK, BIENY, KLVKS, DGRVK, ARZUM, BRKT, ATLFA, AKFK, DFKTR, VAKBN, YKBNK, EMVAR, EKTVK, VAKVK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122787BIST