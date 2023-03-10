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***NRBNK* *ARZUM* *ATLFA* *DFKTR* *HALKB* *AKFK* *VAKVK* *BIENY* *EKTVK* *EMVAR* *DGRVK* *BRKT* *FSDAT* *YKBNK* *SKYMD* *VAKBN* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL

10.03.2023 17:45
***NRBNK* *ARZUM* *ATLFA* *DFKTR* *HALKB* *AKFK* *VAKVK* *BIENY* *EKTVK* *EMVAR* *DGRVK* *BRKT* *FSDAT* *YKBNK


***NRBNK******ARZUM******ATLFA******DFKTR******HALKB******AKFK******VAKVK******BIENY******EKTVK******EMVAR******DGRVK******BRKT******FSDAT******YKBNK******SKYMD******VAKBN******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [FSDAT, SKYMD, HALKB, NRBNK, BIENY, KLVKS, DGRVK, ARZUM, BRKT, ATLFA, AKFK, DFKTR, VAKBN, YKBNK, EMVAR, EKTVK, VAKVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT92313 70.000.000 10.03.2023 08.09.2023 14.03.2023
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD62311 32.047.300 10.03.2023 07.06.2023 14.03.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62339 1.569.100.000 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL62321 100.000.000 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023
- Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. BIENY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBNYP32412 200.000.000 10.03.2023 08.03.2024 14.03.2023
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVKE2316 50.000.000 10.03.2023 30.10.2023 14.03.2023
- Değer Varlık Kiralama A.Ş. DGRVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDDGER92310 100.000.000 10.03.2023 06.09.2023 14.03.2023
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEV92313 62.750.000 10.03.2023 06.09.2023 14.03.2023
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT62317 200.000.000 10.03.2023 08.06.2023 14.03.2023
- Atılım Faktoring A.Ş. ATLFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATFK92316 20.000.000 10.03.2023 01.09.2023 14.03.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK92315 188.000.000 10.03.2023 01.09.2023 14.03.2023
- Doruk Faktoring A.Ş. DFKTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDFKT62313 120.000.000 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB62313 53.697.664 10.03.2023 09.06.2023 14.03.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72316 273.000.000 10.03.2023 07.07.2023 14.03.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK32436 50.000.000 10.03.2023 08.03.2024 14.03.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS62356 100.000.000 10.03.2023 15.06.2023 14.03.2023
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK62311 700.000.000 10.03.2023 16.06.2023 14.03.2023


İlgili Şirketler [FSDAT, SKYMD, HALKB, NRBNK, BIENY, KLVKS, DGRVK, ARZUM, BRKT, ATLFA, AKFK, DFKTR, VAKBN, YKBNK, EMVAR, EKTVK, VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122787


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BVSAN 54,75 407.292.913 % 9,98  
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Altın Gr. 1.133 1.134 17,83  
Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.665 7.738 108,00  
Yarım 3.745 3.787 53,00  
Çeyrek 1.872 1.893 26,00  
Gümüş.Ons 20,48 20,51 0,43  
Gümüş Gr. 12,47 12,48 0,25  
B. Petrol 82,83 82,83 1,24  
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