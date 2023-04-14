***NRBNK* *ARZUM* *DYOBY* *HALKB* *QYHOL* *VAKFA* *DZYMK* *ERGLI* *ISKMD* *OYYAT* *SISE* *YKBNK* *GLBMD* *VAKBN* *EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma









***NRBNK******ARZUM******DYOBY******HALKB******QYHOL******VAKFA******DZYMK******ERGLI******ISKMD******OYYAT******SISE******YKBNK******GLBMD******VAKBN******EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [NRBNK, HALKB, GLBMD, EMIRV, QYHOL, ISKMD, OYYAT, VAKBN, ARZUM, SISE, DZYMK, DYOBY, VAKFA, YKBNK, ERGLI]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72312 150.000.000 14.04.2023 13.07.2023 18.04.2023- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72338 942.150.000 14.04.2023 21.07.2023 18.04.2023- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK62335 27.274.000 14.04.2023 13.06.2023 18.04.2023- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIR72314 40.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHL72326 100.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM72319 3.390.000 14.04.2023 13.07.2023 18.04.2023- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM72327 92.210.000 14.04.2023 13.07.2023 18.04.2023- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD72336 200.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD92326 100.000.000 14.04.2023 08.09.2023 18.04.2023- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB72320 542.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEVE2318 100.000.000 14.04.2023 06.10.2023 18.04.2023- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISEE2322 550.000.000 14.04.2023 12.10.2023 18.04.2023- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY82321 225.000.000 14.04.2023 18.08.2023 18.04.2023- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY82329 75.000.000 14.04.2023 29.08.2023 18.04.2023- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS72325 113.420.000 14.04.2023 11.07.2023 18.04.2023- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72357 408.100.000 14.04.2023 07.07.2023 18.04.2023- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT62317 177.000.000 14.04.2023 14.06.2023 18.04.2023İlgili Şirketler [NRBNK, HALKB, GLBMD, EMIRV, QYHOL, ISKMD, OYYAT, VAKBN, ARZUM, SISE, DZYMK, DYOBY, VAKFA, YKBNK, ERGLI]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138713BIST