Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *ARZUM* *DYOBY* *HALKB* *QYHOL* *VAKFA* *DZYMK* *ERGLI* *ISKMD* *OYYAT* *SISE* *YKBNK* *GLBMD* *VAKBN* *EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma

14.04.2023 17:41
***NRBNK* *ARZUM* *DYOBY* *HALKB* *QYHOL* *VAKFA* *DZYMK* *ERGLI* *ISKMD* *OYYAT* *SISE* *YKBNK* *GLBMD* *VAKB


***NRBNK******ARZUM******DYOBY******HALKB******QYHOL******VAKFA******DZYMK******ERGLI******ISKMD******OYYAT******SISE******YKBNK******GLBMD******VAKBN******EMIRV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [NRBNK, HALKB, GLBMD, EMIRV, QYHOL, ISKMD, OYYAT, VAKBN, ARZUM, SISE, DZYMK, DYOBY, VAKFA, YKBNK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72312 150.000.000 14.04.2023 13.07.2023 18.04.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72338 942.150.000 14.04.2023 21.07.2023 18.04.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK62335 27.274.000 14.04.2023 13.06.2023 18.04.2023
- Emir Varlık Yönetim A.Ş. EMIRV Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEMIR72314 40.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023
- Q Yatırım Holding A.Ş. QYHOL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQYHL72326 100.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM72319 3.390.000 14.04.2023 13.07.2023 18.04.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM72327 92.210.000 14.04.2023 13.07.2023 18.04.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD72336 200.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD92326 100.000.000 14.04.2023 08.09.2023 18.04.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB72320 542.000.000 14.04.2023 14.07.2023 18.04.2023
- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARZUM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAZEVE2318 100.000.000 14.04.2023 06.10.2023 18.04.2023
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISEE2322 550.000.000 14.04.2023 12.10.2023 18.04.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY82321 225.000.000 14.04.2023 18.08.2023 18.04.2023
- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY82329 75.000.000 14.04.2023 29.08.2023 18.04.2023
- Vakıf Faktoring A.Ş. VAKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVFAS72325 113.420.000 14.04.2023 11.07.2023 18.04.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK72357 408.100.000 14.04.2023 07.07.2023 18.04.2023
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT62317 177.000.000 14.04.2023 14.06.2023 18.04.2023


İlgili Şirketler [NRBNK, HALKB, GLBMD, EMIRV, QYHOL, ISKMD, OYYAT, VAKBN, ARZUM, SISE, DZYMK, DYOBY, VAKFA, YKBNK, ERGLI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138713


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.093
Değişim :  -0,83% |  -42,67
Açılış :  5.143  
Önceki Kapanış :  5.136  
En Yüksek
5.177 En Düşük
5.093
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 20.701.347 % 10,00  
IMASM 440,50 121.447.670 % 9,99  
BVSAN 63,85 388.365.525 % 9,99  
SKTAS 3,97 31.768.782 % 9,97  
CVKMD 127,00 3.102.356 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3605 19,3667 % 0,25  
Euro 21,2769 21,3067 % -0,22  
Sterlin 23,9511 24,0712 % -0,77  
Frank 21,5412 21,6709 % -0,49  
Riyal 5,1469 5,1727 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.003 2.003 -36,87  
Altın Gr. 1.245 1.245 -23,56  
Cumhuriyet 8.793 8.926 104,00  
Tam 8.733 8.855 64,00  
Yarım 4.265 4.333 31,00  
Çeyrek 2.133 2.166 15,00  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 -0,45  
Gümüş Gr. 15,75 15,77 -0,29  
B. Petrol 86,50 86,50 0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru