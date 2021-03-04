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***NRBNK* *ATLFA* *ALNTF* *VAKFA* *ZOREN* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

04.03.2021 17:57



***NRBNK******ATLFA******ALNTF******VAKFA******ZOREN******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ATLFA, YKFKT, ZOREN, NRBNK, VAKFA

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32123 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL32118 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS32113 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF32114 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915175


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CRFSA 66,00 19.864.886 % 10,00  
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