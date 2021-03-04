***NRBNK* *ATLFA* *ALNTF* *VAKFA* *ZOREN* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
04.03.2021 17:57
***NRBNK******ATLFA******ALNTF******VAKFA******ZOREN******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ATLFA, YKFKT, ZOREN, NRBNK, VAKFA
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32123 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92118 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL32118 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS32113 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF32114 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2021 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915175
BIST
17:511.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:517,4274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:518,9548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0317
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:51409,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,28
|Açılış
|: 409,27
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:49
|KRVGD
|18,59
|273.346.781
|% 10,00
|
|ULUSE
|69,30
|9.550.840
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.864.886
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.544.585
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.349.992
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.727.663
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|KONTR
|89,00
|458.021.490
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,76
|2.625.485.830
|% -1,07
|
|PETKM
|5,91
|1.473.956.825
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,33
|1.249.878.044
|% 3,82
|
|GARAN
|9,38
|1.210.764.223
|% 2,07
|
|SISE
|7,67
|1.186.222.890
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,44
|859.553.715
|% 0,41
|
|PETKM
|5,91
|1.473.956.825
|% 3,14
|
|DOHOL
|3,35
|603.403.665
|% 0,90
|
|THYAO
|14,76
|2.625.485.830
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,33
|1.249.878.044
|% 3,82
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4197
|7,4254
|% -0,27
|
|Euro
|8,9442
|8,9517
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3408
|10,3927
|% -0,18
|
|Frank
|7,9991
|8,0473
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9727
|1,9826
|% -0,33
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|0,50
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,96
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
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17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem