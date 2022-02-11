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***NRBNK* *EKOFA* *HALKB* *TFNVK* *AKSFA* *TEBCE* *FIBAF* *CAGFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

11.02.2022 17:43
***NRBNK* *EKOFA* *HALKB* *TFNVK* *AKSFA* *TEBCE* *FIBAF* *CAGFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***NRBNK******EKOFA******HALKB******TFNVK******AKSFA******TEBCE******FIBAF******CAGFA******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA, CAGFA, HALKB, TEBCE, AKSFA, TFNVK, FIBAF, VAKBN, NRBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF52214 26.800.000 11.02.2022 12.05.2022 15.02.2022
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF42210 26.000.000 11.02.2022 27.04.2022 15.02.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52223 1.221.000.000 11.02.2022 13.05.2022 15.02.2022
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF22312 185.000.000 11.02.2022 10.02.2023 15.02.2022
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT52211 10.320.000 11.02.2022 18.05.2022 15.02.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK72210 350.000.000 11.02.2022 01.07.2022 15.02.2022
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK52218 196.000.000 11.02.2022 13.05.2022 15.02.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB52223 154.310.997 11.02.2022 13.05.2022 15.02.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL52215 200.000.000 11.02.2022 13.05.2022 15.02.2022


İlgili Şirketler [EKOFA, CAGFA, HALKB, TEBCE, AKSFA, TFNVK, FIBAF, VAKBN, NRBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001211


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Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,42  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,18  
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