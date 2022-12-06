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***NRBNK* *EKOFA* *YKYAT* *FNCLL* *SMRVA* *OYYAT* *KTKVK* *AKDFA* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

06.12.2022 17:46
***NRBNK* *EKOFA* *YKYAT* *FNCLL* *SMRVA* *OYYAT* *KTKVK* *AKDFA* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara

Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32321 370.000.000 06.12.2022 09.03.2023 08.12.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM22335 100.000.000 06.12.2022 16.02.2023 08.12.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN32310 30.000.000 06.12.2022 02.03.2023 08.12.2022
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF32315 20.000.000 06.12.2022 07.03.2023 08.12.2022
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY62317 20.000.000 06.12.2022 06.06.2023 08.12.2022
- Turkcell Finansman A.Ş. FNCLL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEF32311 250.000.000 06.12.2022 07.03.2023 08.12.2022
- Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. PNSUT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPNST62314 150.000.000 06.12.2022 02.06.2023 08.12.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32316 150.000.000 06.12.2022 07.03.2023 08.12.2022
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD32314 200.000.000 06.12.2022 03.03.2023 08.12.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, YKYAT, AKDFA, EKOFA, SMRVA, FNCLL, PNSUT, NRBNK, OYYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084900


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