***NRBNK* *GLCVY* *GARAN* *BRKT* *ISCTR* *TCRYT* *ENJSA* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
23.02.2021 17:57
***NRBNK******GLCVY******GARAN******BRKT******ISCTR******TCRYT******ENJSA******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GLCVY, TCRYT, QNBFL, GARAN, BRKT, NRBNK, ENJSA, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. GLCVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGVYO62117 70.000.000 22.02.2021 02.06.2021 25.02.2021
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD82116 25.000.000 23.02.2021 10.08.2021 25.02.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR22217 73.035.000 23.02.2021 09.02.2022 25.02.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN82115 400.000.000 23.02.2021 19.08.2021 25.02.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT52144 150.000.000 23.02.2021 25.05.2021 25.02.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL82113 100.000.000 23.02.2021 12.08.2021 25.02.2021
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA22315 400.000.000 23.02.2021 21.02.2023 25.02.2021
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTISB32211 575.000.000 23.02.2021 01.03.2022 25.02.2021
İlgili Şirketler [GLCVY, TCRYT, QNBFL, GARAN, BRKT, NRBNK, ENJSA, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911908
BIST