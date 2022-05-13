***NRBNK* *HALKB* *AKTIF* *DENIZ* *ISMEN* *EMVAR* *ZKBVK* *ALNUS* *GLCVY* *BRKT* *VDFAS* *SKYMD* *LIDFA* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının
13.05.2022 17:39
***NRBNK******HALKB******AKTIF******DENIZ******ISMEN******EMVAR******ZKBVK******ALNUS******GLCVY******BRKT******VDFAS******SKYMD******LIDFA******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DENIZ, NRBNK, LIDFA, HALKB, AKTIF, ISMEN, ZKBVK, VAKBN, VDFAS, EMVAR, GLCVY, BRKT, ALNUS, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK82267 80.000.000 11.05.2022 05.08.2022 17.05.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL82220 200.000.000 13.05.2022 19.08.2022 17.05.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK82219 20.000.000 13.05.2022 02.08.2022 17.05.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72247 207.000.000 13.05.2022 29.07.2022 17.05.2022
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB22312 700.000.000 12.05.2022 02.02.2023 17.05.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD72249 130.000.000 13.05.2022 19.07.2022 17.05.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK82224 600.000.000 13.05.2022 23.08.2022 17.05.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB82212 114.783.444 13.05.2022 12.08.2022 17.05.2022
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTF82219 402.580.000 13.05.2022 23.08.2022 17.05.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK52319 61.400.000 13.05.2022 16.05.2023 17.05.2022
- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. GLCVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGVYO82214 34.000.000 13.05.2022 22.08.2022 17.05.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDBRKT82224 100.000.000 13.05.2022 12.08.2022 17.05.2022
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ALNUS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRMDK2213 21.400.000 13.05.2022 04.11.2022 17.05.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD82210 27.165.600 13.05.2022 12.08.2022 17.05.2022
İlgili Şirketler [DENIZ, NRBNK, LIDFA, HALKB, AKTIF, ISMEN, ZKBVK, VAKBN, VDFAS, EMVAR, GLCVY, BRKT, ALNUS, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030313
BIST