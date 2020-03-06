***NRBNK* *HALKB* *ALNTF* *TEBNK* *TCZB* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *YKBNK* *ORFIN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
06.03.2020 16:21
***NRBNK******HALKB******ALNTF******TEBNK******TCZB******AKTIF******GARAN******QNBFB******YKBNK******ORFIN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, GARAN, LIDFA, NRBNK, ORFIN, QNBFB, TCZB, TEBNK, HALKB, YKBNK, AKTIF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Ek Ödeme
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32024 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32032 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017J8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017J8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK32016 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRSNURL32020 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/03/2020 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32024 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32018 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32018 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK32016 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL32035 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824917
BIST