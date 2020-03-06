***NRBNK* *HALKB* *ALNTF* *TEBNK* *TCZB* *AKTIF* *GARAN* *QNBFB* *YKBNK* *ORFIN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









***NRBNK******HALKB******ALNTF******TEBNK******TCZB******AKTIF******GARAN******QNBFB******YKBNK******ORFIN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, GARAN, LIDFA, NRBNK, ORFIN, QNBFB, TCZB, TEBNK, HALKB, YKBNK, AKTIFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Ek ÖdemeAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB62011 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32024 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF32032 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017J8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/03/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017J8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeLİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK32016 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRSNURL32020 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/03/2020 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK32024 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32018 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32018 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK32016 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL32035 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32013 FİNANSMAN BONOSU 06/03/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824917BIST