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***NRBNK* *HALKB* *TFNVK* *SEKFA* *TCRYT* *SMRFA* *YKBNK* *INFO* *GLBMD* *AKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

01.07.2022 17:42
***NRBNK* *HALKB* *TFNVK* *SEKFA* *TCRYT* *SMRFA* *YKBNK* *INFO* *GLBMD* *AKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.


***NRBNK******HALKB******TFNVK******SEKFA******TCRYT******SMRFA******YKBNK******INFO******GLBMD******AKBNK******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, TCRYT, GLBMD, HALKB, INFO, NRBNK, VAKBN, AKBNK, SEKFA, YKBNK, TFNVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF92239 20.200.000 01.07.2022 15.09.2022 05.07.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD92222 25.000.000 01.07.2022 06.09.2022 05.07.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK92225 19.520.000 01.07.2022 13.09.2022 05.07.2022
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL92237 494.950.000 01.07.2022 09.09.2022 05.07.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM92227 150.000.000 01.07.2022 02.09.2022 05.07.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92252 50.000.000 01.07.2022 30.09.2022 05.07.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFBE2214 123.391.821 01.07.2022 07.10.2022 05.07.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK92231 1.834.190.000 01.07.2022 19.09.2022 05.07.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH92230 42.500.000 01.07.2022 23.09.2022 05.07.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK92249 1.000.000.000 01.07.2022 16.09.2022 05.07.2022
- TF Varlık Kiralama A.Ş. TFNVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDTFVK12323 1.000.000.000 01.07.2022 25.01.2023 05.07.2022


İlgili Şirketler [SMRFA, TCRYT, GLBMD, HALKB, INFO, NRBNK, VAKBN, AKBNK, SEKFA, YKBNK, TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040757


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KOZAL 187,00 1.358.348.968 % 10,00  
ISSEN 28,16 60.751.758 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.418.699 % 9,97  
ULUUN 22,74 66.016.775 % 9,96  
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Sterlin 20,0354 20,1359 % -1,15  
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Riyal 4,4485 4,4709 % 0,31  
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Altın Gr. 970 970 0,33  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.469 6.576 -14,00  
Yarım 3.166 3.216 -6,00  
Çeyrek 1.586 1.607 -4,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,91 -0,38  
Gümüş Gr. 10,63 10,64 -0,26  
B. Petrol 110 110 1,45  
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