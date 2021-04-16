***NRBNK* *HALKB* *YATVK* *AKTIF* *BNPFK* *QNBFB* *DENIZ* *A1CAP* *ENJSA* *KORTS* *DENFA* *YKBNK* *ZOREN* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***NRBNK******HALKB******YATVK******AKTIF******BNPFK******QNBFB******DENIZ******A1CAP******ENJSA******KORTS******DENFA******YKBNK******ZOREN******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler A1CAP, AKTIF, DENFA, DENIZ, ENJSA, KORTS, NRBNK, ORFIN, QNBFB, HALKB, VAKBN, YATVK, YKBNK, ZOREN, BNPFKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP42116 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB82126 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNPFK TRFBNPF42113 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfaDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK42130 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62194 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42125 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42130 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42130 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52113 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62123 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB42166 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS12326 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72134 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928847BIST