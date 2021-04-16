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***NRBNK* *HALKB* *YATVK* *AKTIF* *BNPFK* *QNBFB* *DENIZ* *A1CAP* *ENJSA* *KORTS* *DENFA* *YKBNK* *ZOREN* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

16.04.2021 17:12



***NRBNK******HALKB******YATVK******AKTIF******BNPFK******QNBFB******DENIZ******A1CAP******ENJSA******KORTS******DENFA******YKBNK******ZOREN******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler A1CAP, AKTIF, DENFA, DENIZ, ENJSA, KORTS, NRBNK, ORFIN, QNBFB, HALKB, VAKBN, YATVK, YKBNK, ZOREN, BNPFK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CP42116 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYB82126 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72153 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP42117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNPFK TRFBNPF42113 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfa
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK42130 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK62194 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42125 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42130 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42130 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52113 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL62123 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB42166 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS12326 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42129 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72134 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN72117 FİNANSMAN BONOSU 16/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928847


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SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
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Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
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