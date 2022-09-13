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***NRBNK* *HLVKS* *ISMEN* *GLBMD* *YKFKT* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

13.09.2022 17:44
***NRBNK* *HLVKS* *ISMEN* *GLBMD* *YKFKT* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***NRBNK******HLVKS******ISMEN******GLBMD******YKFKT******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, ATAGY, ISMEN, GLBMD, NRBNK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAA2235 200.000.000 13.09.2022 13.12.2022 15.09.2022
- Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ATAGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAYA2212 25.000.000 13.09.2022 13.12.2022 15.09.2022
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDK2222 1.075.800.000 13.09.2022 02.11.2022 15.09.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKA2216 12.506.000 13.09.2022 02.12.2022 15.09.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLA2244 100.000.000 13.09.2022 13.12.2022 15.09.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURL92412 50.000.000 13.09.2022 18.09.2024 15.09.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF12322 100.000.000 13.09.2022 09.01.2023 15.09.2022


İlgili Şirketler [HLVKS, ATAGY, ISMEN, GLBMD, NRBNK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062834


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Tam 6.758 6.828 -28,00  
Yarım 3.293 3.338 -12,00  
Çeyrek 1.651 1.669 -7,00  
Gümüş.Ons 19,46 19,48 -0,32  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 -0,13  
B. Petrol 92,78 92,78 -1,22  
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