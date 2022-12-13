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***NRBNK* *HLVKS* *KTKVK* *AKDFA* *AKBNK* *YKFKT* *QNBFI* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

13.12.2022 17:45
***NRBNK* *HLVKS* *KTKVK* *AKDFA* *AKBNK* *YKFKT* *QNBFI* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***NRBNK******HLVKS******KTKVK******AKDFA******AKBNK******YKFKT******QNBFI******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, QNBFI, NRBNK, HLVKS, AKDFA, KLVKS, AKBNK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32339 200.000.000 13.12.2022 21.03.2023 15.12.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM12339 67.000.000 13.12.2022 19.01.2023 15.12.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32332 110.000.000 13.12.2022 14.03.2023 15.12.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32350 200.000.000 13.12.2022 15.03.2023 15.12.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN32328 32.000.000 13.12.2022 16.03.2023 15.12.2022
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK82315 50.000.000 13.12.2022 15.08.2023 15.12.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKBKA2419 500.000.000 13.12.2022 13.12.2024 15.12.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32312 284.000.000 13.12.2022 08.03.2023 15.12.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, QNBFI, NRBNK, HLVKS, AKDFA, KLVKS, AKBNK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086921


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KRSTL 9,46 122.737.268 % 10,00  
KRONT 118,80 81.866.341 % 10,00  
ALFAS 308,30 282.961.470 % 9,99  
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Frank 20,0479 20,1687 % 1,14  
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Altın Gr. 1.089 1.089 22,63  
Cumhuriyet 7.255 7.365 72,00  
Tam 7.306 7.365 122,00  
Yarım 3.538 3.601 60,00  
Çeyrek 1.775 1.800 30,00  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 0,40  
Gümüş Gr. 14,27 14,29 0,32  
B. Petrol 79,92 79,92 1,93  
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