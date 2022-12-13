***NRBNK* *HLVKS* *KTKVK* *AKDFA* *AKBNK* *YKFKT* *QNBFI* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
13.12.2022 17:45
***NRBNK******HLVKS******KTKVK******AKDFA******AKBNK******YKFKT******QNBFI******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KTKVK, QNBFI, NRBNK, HLVKS, AKDFA, KLVKS, AKBNK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32339 200.000.000 13.12.2022 21.03.2023 15.12.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM12339 67.000.000 13.12.2022 19.01.2023 15.12.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL32332 110.000.000 13.12.2022 14.03.2023 15.12.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA32350 200.000.000 13.12.2022 15.03.2023 15.12.2022
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDN32328 32.000.000 13.12.2022 16.03.2023 15.12.2022
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK82315 50.000.000 13.12.2022 15.08.2023 15.12.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSAKBKA2419 500.000.000 13.12.2022 13.12.2024 15.12.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF32312 284.000.000 13.12.2022 08.03.2023 15.12.2022
İlgili Şirketler [KTKVK, QNBFI, NRBNK, HLVKS, AKDFA, KLVKS, AKBNK, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086921
BIST