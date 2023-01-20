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***NRBNK* *KATVK* *MRBAS* *GLYHO* *A1CAP* *SMRFA* *YKBNK* *AGHOL* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

20.01.2023 17:44
***NRBNK* *KATVK* *MRBAS* *GLYHO* *A1CAP* *SMRFA* *YKBNK* *AGHOL* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***NRBNK******KATVK******MRBAS******GLYHO******A1CAP******SMRFA******YKBNK******AGHOL******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SMRFA, NRBNK, A1CAP, GLYHO, AGHOL, MRBAS, YKBNK, KATVK, VAKBN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF52316 23.000.000 20.01.2023 22.05.2023 24.01.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURL82413 40.000.000 20.01.2023 22.08.2024 24.01.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURLE2419 120.000.000 20.01.2023 31.10.2024 24.01.2023
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP42348 100.000.000 20.01.2023 28.04.2023 24.01.2023
- Global Yatırım Holding A.Ş. GLYHO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMD52315 200.000.000 20.01.2023 05.05.2023 24.01.2023
- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. AGHOL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSYAZI12418 900.000.000 20.01.2023 30.01.2024 24.01.2023
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRBAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMARB42310 30.000.000 20.01.2023 20.04.2023 24.01.2023
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK62317 711.900.000 20.01.2023 01.06.2023 24.01.2023
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM22410 262.200.000 20.01.2023 12.02.2024 24.01.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVKFB42349 850.000.000 20.01.2023 14.04.2023 24.01.2023


İlgili Şirketler [SMRFA, NRBNK, A1CAP, GLYHO, AGHOL, MRBAS, YKBNK, KATVK, VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103496


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SDTTR 110,20 337.597.742 % 9,98  
RODRG 43,22 32.489.542 % 9,97  
SOKE 14,57 27.353.354 % 9,96  
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Cumhuriyet 7.843 7.962 37,00  
Tam 7.891 7.949 -39,00  
Yarım 3.854 3.890 -19,00  
Çeyrek 1.927 1.945 -9,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,00  
Gümüş Gr. 14,39 14,41 -0,03  
B. Petrol 86,29 86,29 0,13  
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