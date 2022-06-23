Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *KNTFA* *NRHOL* *ZOREN* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

23.06.2022 17:38
***NRBNK* *KNTFA* *NRHOL* *ZOREN* *ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***NRBNK******KNTFA******NRHOL******ZOREN******ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ATAGY, KNTFA, ZOREN, NRBNK, NRHOL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ATAGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAY92219 10.000.000 23.06.2022 16.09.2022 27.06.2022
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF82237 16.000.000 23.06.2022 17.08.2022 27.06.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORNE2218 120.190.000 23.06.2022 13.10.2022 27.06.2022
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSZORN72318 72.790.000 23.06.2022 27.07.2023 27.06.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL92237 100.000.000 23.06.2022 01.09.2022 27.06.2022
- Nurol Holding A.Ş. NRHOL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNHOL62518 80.000.000 23.06.2022 19.06.2025 27.06.2022


İlgili Şirketler [ATAGY, KNTFA, ZOREN, NRBNK, NRHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038967


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:462.545
Değişim :  -1,12% |  -28,86
Açılış :  2.576  
Önceki Kapanış :  2.574  
En Yüksek
2.589 En Düşük
2.534
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 79,30 4.224.779 % 9,99  
LIDFA 13,34 10.574.191 % 9,98  
MAKIM 14,15 298.689.936 % 9,95  
NTGAZ 8,96 73.613.230 % 9,94  
VKING 6,32 6.927.819 % 9,91  
daha fazla
17:46 Alış Satış %  
Dolar 17,3627 17,3718 % 0,18  
Euro 18,2909 18,3175 % -0,07  
Sterlin 21,2104 21,3167 % 0,16  
Frank 18,0410 18,1497 % 0,51  
Riyal 4,6147 4,6378 % 0,26  
daha fazla
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 4,25  
Altın Gr. 1.028 1.028 4,71  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.819 6.924 6,00  
Yarım 3.348 3.387 3,00  
Çeyrek 1.677 1.693 2,00  
Gümüş.Ons 21,39 21,42 -0,01  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 0,01  
B. Petrol 112 112 -0,09  
Seans Raporu 17:46
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru