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***NRBNK* *KOCFN* *QNBFB* *BRKT* *YKBNK* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

13.08.2021 17:55



***NRBNK******KOCFN******QNBFB******BRKT******YKBNK******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KOCFN, VAKBN, QNBFB, NRBNK, BRKT, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKCTF82214 100.000.000 12.08.2021 11.08.2022 17.08.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFBK2158 271.025.468 13.08.2021 19.11.2021 17.08.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBKA2119 222.865.000 13.08.2021 03.12.2021 17.08.2021
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLK2119 80.000.000 13.08.2021 12.11.2021 17.08.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTE2174 50.000.000 13.08.2021 12.10.2021 17.08.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK62218 379.000.000 13.08.2021 03.06.2022 17.08.2021


İlgili Şirketler [KOCFN, VAKBN, QNBFB, NRBNK, BRKT, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958021


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SUMAS 81,00 1.223.932 % 9,98  
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IZFAS 6,20 5.705.150 % 9,93  
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Tam 3.219 3.302 30,94  
Yarım 1.556 1.597 14,96  
Çeyrek 780 799 7,48  
Gümüş.Ons 23,68 23,72 0,52  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,13  
B. Petrol 70,36 70,36 -0,95  
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