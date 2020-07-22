***NRBNK* *KORTS* *EKOFA* *ALNTF* *ZORLF* *GARAN* *ARCLK* *YDATH* *MGROS* *TFNVK* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***NRBNK******KORTS******EKOFA******ALNTF******ZORLF******GARAN******ARCLK******YDATH******MGROS******TFNVK******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ALNTF, ARCLK, EKOFA, GARAN, KORTS, MGROS, NRBNK, TFNVK, YDATH, YKBNK, ZOREN, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF720C6 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfaARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72022 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72041 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72015 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 İtfaYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK720B8 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861169BIST