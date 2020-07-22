***NRBNK* *KORTS* *EKOFA* *ALNTF* *ZORLF* *GARAN* *ARCLK* *YDATH* *MGROS* *TFNVK* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
22.07.2020 15:09
***NRBNK******KORTS******EKOFA******ALNTF******ZORLF******GARAN******ARCLK******YDATH******MGROS******TFNVK******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ARCLK, EKOFA, GARAN, KORTS, MGROS, NRBNK, TFNVK, YDATH, YKBNK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF720C6 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfa
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF72022 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN72041 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL72015 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK72020 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 İtfa
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK720B8 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 22/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861169
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