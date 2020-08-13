***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.08.2020 10:23
***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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13/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurol Yatırım Bankası A.Ş. nin Nurol GYO pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868533
BIST
11:121.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
11:127,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
11:128,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7078
En Düşük
8,6148
11:12455,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,63
|Açılış
|: 455,62
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|16.767.927
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|42.034.448
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.343.847
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|78,90
|487.174.721
|% 1,48
|
|KRDMD
|2,90
|376.594.250
|% -3,97
|
|THYAO
|11,17
|288.750.961
|% -2,19
|
|ASELS
|17,79
|276.734.650
|% 0,23
|
|GARAN
|6,99
|250.318.625
|% -1,13
|
|KRDMD
|2,90
|376.594.250
|% -3,97
|
|EKGYO
|2,02
|230.892.909
|% -0,98
|
|SKBNK
|1,48
|94.639.005
|% -1,99
|
|KARSN
|3,10
|177.378.479
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,15
|111.971.591
|% 0,47
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3494
|7,3540
|% 0,28
|
|Euro
|8,6940
|8,7037
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,5812
|9,6293
|% 0,56
|
|Frank
|8,0388
|8,0873
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% 0,18
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|12,31
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|45,32
|45,32
|-0,11
|