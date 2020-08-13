***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.08.2020 14:41
***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/08/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nurol Yatırım Bankası A.Ş. tarafından Nurol GYO A.Ş. pay alım satım işlemlerine ilişkin 13.08.2020 'de yapılan açıklamada 6,57 olarak belirtilen tavan işlem fiyatı 6,59 olarak revize edilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868584
BIST
14:551.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:557,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:558,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0496
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:55455,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,77
|Açılış
|: 455,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:53
|MSGYO
|4,18
|37.976.426
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.907.892
|% 9,96
|
|SILVR
|4,54
|43.761.900
|% 9,93
|
|KLGYO
|9,31
|40.327.013
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,82
|95.514.430
|% -9,47
|
|RTALB
|43,40
|437.517.086
|% -9,01
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,10
|773.820.338
|% 1,74
|
|GARAN
|7,05
|607.088.055
|% -0,28
|
|THYAO
|11,23
|591.174.770
|% -1,66
|
|ASELS
|17,93
|587.088.661
|% 1,01
|
|KARSN
|3,21
|576.801.370
|% 4,90
|
|EKGYO
|2,04
|515.478.454
|% 0,00
|
|KARSN
|3,21
|576.801.370
|% 4,90
|
|KRDMD
|2,92
|528.007.150
|% -3,31
|
|SKBNK
|1,55
|259.562.264
|% 2,65
|
|ODAS
|2,55
|346.686.191
|% 0,79
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3304
|7,3362
|% 0,04
|
|Euro
|8,6751
|8,6883
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,5795
|9,6276
|% 0,54
|
|Frank
|8,0202
|8,0685
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% 0,02
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|14,74
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|5,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-1,94
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-0,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,30
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,23
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,10
|
Seans Raporu
14:53
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-
15:05TSPOR
Yüzde 6.58 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 323, 477 adet işlem
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15:04KENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 2, 081.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 984 adet işlem
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 76 artarak (% 0.06 ) 1, 256
-
15:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KARSN, KRDMD
-
15:03XU100
Endeks 1, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 12, 284.00 milyon TL de