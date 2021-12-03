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***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

03.12.2021 12:08
***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

03/12/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında açıklama kısmında  NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak sehven 3.272.437 TL  nominal olarak beliritilen işlem tutarı 3.800.516,46 revize edilmiştir. 
Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin 11. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, uyarınca kuruluşumuzun ortak olduğu Nurol GYO A.Ş. deki hisselerine ilişkin satış işlemlerine ait detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
02/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 8, 46-8,91 Fiyat aralığından 3.800.516,46  toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 02/12/2021 tarihi itibariyle %7,746 sınırına ulaşmıştır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/12/2021 3.800.516,46 3.800.516,46 27.830.000 24.029.484 % 8,972 % 8,972 % 7,746 % 7,746




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980837


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PKENT 4.478,20 21.710.061 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
POLTK 409,40 7.086.368 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
YKSLN 6,51 16.321.331 % 9,97  
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12:08 Alış Satış %  
Dolar 13,8167 13,8266 % 1,20  
Euro 15,6037 15,6239 % 0,74  
Sterlin 18,2398 18,3313 % 0,44  
Frank 14,8996 14,9893 % 0,56  
Riyal 3,6628 3,6812 % 0,64  
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12:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.767 1.767 -0,49  
Altın Gr. 783 783 4,28  
Cumhuriyet 5.175 5.249 91,00  
Tam 5.147 5.282 99,20  
Yarım 2.488 2.555 47,99  
Çeyrek 1.248 1.277 24,00  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,08  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,04  
B. Petrol 71,78 71,78 2,11  
Seans Raporu 12:08
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