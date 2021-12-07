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***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.12.2021 15:13
***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

07/12/2021 - 07/12/2021 tarihinde NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,00-7,16 TL fiyat aralığından  4,547,704 
TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 6,75-7,15 fiyat aralığından
11,140,895
 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.haklarım 07/12/2021 
tarihi itibariyle %0,00 sınırına 
düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.
Ad Soyad/ Ticaret Unvanı : NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.  Tüzel Kişi Adına Bildirimi Yapanın Adı Soyadı : Yeliz Bilgin  Görevi : Genel Müdür Yardımcısı  Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : Yoktur 
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
4.547.704 11.140.895 -6.593,191 6.593.191 0 % 2,125 % 2,125 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981532


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BIST En Aktif Hisseler13:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 43.558.662 % 10,00  
POLTK 495,50 15.597.172 % 9,99  
RALYH 15,30 4.919.042 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.721.810 % 9,99  
DOBUR 168,60 9.376.015 % 9,98  
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13:13 Alış Satış %  
Dolar 13,7394 13,7485 % 0,45  
Euro 15,5669 15,5853 % 0,23  
Sterlin 18,0911 18,1818 % 0,38  
Frank 14,8520 14,9415 % 0,36  
Riyal 3,6511 3,6694 % 0,51  
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13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -3,47  
Altın Gr. 788 788 3,38  
Cumhuriyet 5.218 5.296 20,00  
Tam 5.193 5.325 16,35  
Yarım 2.510 2.576 7,90  
Çeyrek 1.259 1.288 3,96  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 -0,14  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 -0,01  
B. Petrol 75,42 75,42 -0,40  
Seans Raporu 13:13
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