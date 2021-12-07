***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 15:13
***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07/12/2021 - 07/12/2021 tarihinde NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,00-7,16 TL fiyat aralığından 4,547,704
TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 6,75-7,15 fiyat aralığından
11,140,895
TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.haklarım 07/12/2021
tarihi itibariyle %0,00 sınırına
düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Ad Soyad/ Ticaret Unvanı : NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Tüzel Kişi Adına Bildirimi Yapanın Adı Soyadı : Yeliz Bilgin Görevi : Genel Müdür Yardımcısı Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : Yoktur
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
4.547.704 11.140.895 -6.593,191 6.593.191 0 % 2,125 % 2,125 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981532
BIST