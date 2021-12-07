***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar07/12/2021 - 07/12/2021 tarihinde NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,00-7,16 TL fiyat aralığından 4,547,704TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 6,75-7,15 fiyat aralığından11,140,895TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızcagerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.haklarım 07/12/2021tarihi itibariyle %0,00 sınırınadüşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.Ad Soyad/ Ticaret Unvanı : NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Tüzel Kişi Adına Bildirimi Yapanın Adı Soyadı : Yeliz Bilgin Görevi : Genel Müdür Yardımcısı Varsa Birlikte Hareket Eden Diğer Gerçek-Tüzel Kişiler : YokturPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)4.547.704 11.140.895 -6.593,191 6.593.191 0 % 2,125 % 2,125 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981532BIST