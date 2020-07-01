***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
01.07.2020 14:24
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/07/2020
Açıklamalar
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 06.01.2020 tarihli Esas Sözleşme
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 27/12/2019 27/12/2019 46042
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853716
BIST
17:08115.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -814,56
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:086,8523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:087,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7188
En Düşük
7,6689
17:08389,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,93
|Açılış
|: 389,53
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.576.934
|% 10,00
|
|KENT
|565,10
|13.634.525
|% 9,98
|
|AYEN
|6,06
|113.083.451
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.380.248
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.617.367
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|HALKS
|3,60
|526.383
|% -4,51
|
|MMCAS
|1,71
|73.358
|% -4,47
|
|KRDMD
|3,25
|1.634.317.568
|% 0,00
|
|ASELS
|32,90
|1.170.265.343
|% 1,29
|
|THYAO
|12,31
|1.123.250.195
|% -1,68
|
|GARAN
|8,33
|1.121.321.956
|% -1,54
|
|ODAS
|2,62
|907.091.150
|% 5,65
|
|KRDMD
|3,25
|1.634.317.568
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|858.747.543
|% -1,95
|
|ODAS
|2,62
|907.091.150
|% 5,65
|
|DOHOL
|2,22
|761.913.816
|% 5,71
|
|SKBNK
|1,52
|436.624.169
|% 4,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4883
|8,5309
|% 0,16
|
|Frank
|7,2054
|7,2488
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-11,71
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|-14,20
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|0,34
|
Seans Raporu
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17:20AKGUV
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 019, 561 adet işlem
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1714, 18 kaybederek (% -1.27 ) 133, 005
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17:17XU100
Endeks 115, 717 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 69 altında . İşlem hacmi 20, 944.00 milyon TL de