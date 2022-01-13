***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniVade yanlış girilmiştir.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993482BIST