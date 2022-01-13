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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

13.01.2022 15:48
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Vade yanlış girilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993482


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 367,40 15.222.038 % 10,00  
PKENT 8.123,50 19.693.972 % 10,00  
UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
NUGYO 6,29 38.941.347 % 9,97  
LINK 33,34 71.706.814 % 9,96  
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17:12 Alış Satış %  
Dolar 13,5001 13,5192 % 2,24  
Euro 15,5084 15,5376 % 2,52  
Sterlin 18,6109 18,7042 % 2,95  
Frank 14,8686 14,9582 % 3,16  
Riyal 3,6090 3,6271 % 2,73  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Gr. 797 797 19,75  
Cumhuriyet 5.287 5.366 -80,00  
Tam 5.261 5.394 -78,49  
Yarım 2.543 2.609 -37,97  
Çeyrek 1.275 1.305 -18,99  
Seans Raporu 17:12
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