***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
13.01.2022 15:48
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Vade yanlış girilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993482
BIST
17:122.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,02
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:1213,5192
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,2957
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:1215,5376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,3814
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:12796,19
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 19,22
|Açılış
|: 796,42
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TETMT
|367,40
|15.222.038
|% 10,00
|
|PKENT
|8.123,50
|19.693.972
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|38.941.347
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|71.706.814
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,60
|5.787.012.060
|% 4,21
|
|THYAO
|28,44
|4.379.640.091
|% 5,80
|
|EREGL
|31,90
|1.957.248.829
|% 1,01
|
|GARAN
|11,85
|1.845.924.002
|% 0,00
|
|SISE
|15,14
|1.835.522.117
|% -0,33
|
|KRDMD
|13,60
|5.787.012.060
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,84
|1.130.995.665
|% -1,03
|
|PETKM
|9,59
|1.647.410.449
|% 0,42
|
|THYAO
|28,44
|4.379.640.091
|% 5,80
|
|GARAN
|11,85
|1.845.924.002
|% 0,00
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5001
|13,5192
|% 2,24
|
|Euro
|15,5084
|15,5376
|% 2,52
|
|Sterlin
|18,6109
|18,7042
|% 2,95
|
|Frank
|14,8686
|14,9582
|% 3,16
|
|Riyal
|3,6090
|3,6271
|% 2,73
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|797
|797
|19,75
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27KRDMB
Yüzde 9.05 oranında artışla 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 656, 638 adet işlem
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17:26XU100
Endeks 2, 074 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
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17:26ORCAY
Yüzde 4.51 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 616 adet işlem
-
17:25IHGZT
Yüzde 4.23 oranında artışla 0.74 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 333, 399 adet işlem
-
17:23DOAS
Yüzde 5.36 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 473, 503 adet işlem