***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi3/05/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından onaylanan 75.000.000 TL ihraç tavanlı Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Sermaye Benzeri Tahvil İhraç Limit Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934185BIST